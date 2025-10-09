Solidaritat
El comú d’Escaldes dona 5.000 euros a l’Associació de Familiars per la Salut Mental
L’aportació és fruit de la recaptació de la vuitena edició del Trofeu de bàsquet
El comú d’Escaldes, amb la col·laboració del BC MoraBanc Andorra, ha fet entrega d’un xec per valor de 5.000 euros a l’Associació de Familiars per la Salut Mental. La donació correspon a la recaptació obtinguda amb la venda d’entrades de la vuitena edició del Trofeu de bàsquet.
El partit solidari es va disputar a meitat de setembre al pavelló del Prat Gran i va enfrontar el MoraBanc Andorra i el Hiopos Lleida en un encontre amistós de pretemporada. Els fons recollits es destinaran íntegrament al programa ‘Horitzó’, una iniciativa que l’associació impulsa des de fa tretze anys amb l’objectiu de fomentar la socialització i el benestar de les persones que en formen part.
El programa ofereix activitats adaptades a les necessitats dels seus usuaris, com tallers de música, art i ceràmica, classes d’anglès, sessions de ioga i trobades amb gossos terapèutics. A més, inclou excursions a la muntanya, projeccions de cinema i tertúlies al voltant d’una pel·lícula, amb la finalitat de promoure la participació activa i les relacions interpersonals.