Escaldes
L’Espai Caldes acollirà les Jornades Arts del Vidre amb tallers i conferències
L’esdeveniment reunirà artistes del vidre els dies 17 i 18 d’octubre
L’Espai Caldes d’Escaldes serà l’escenari de les XIII Jornades Arts del Vidre els dies 17 i 18 d’octubre. La cita reuneix mestres vitrallers i artistes del vidre amb l’objectiu de compartir coneixements i donar a conèixer aquest art al públic.
Les jornades s’inauguraran divendres 17 d’octubre a les 19.00 hores, amb la presentació de l’exposició dels artistes convidats, que es podrà visitar a l’Espai Caldes durant un mes. L’artesana i artista del vidre Núria Torrente oferirà el mateix dia a les 20.00 hores la primera de les conferències programades, titulada "Les tècniques del vidre artesanal, patrimoni cultural immaterial de la humanitat".
El "Curs de vidre al microones", impartit per Jaqueline Noleto, tindrà lloc el dissabte 18 d’octubre, de 9.00 a 12.00 h, al taller tèxtil i de vidre. El públic podrà assistir a demostracions de vidre bufat i vitraller de llum al llarg del dia, així com a un taller interactiu a càrrec de Pere Rubies. L’artista presentarà també l’espectacle musical "Sons de vidre", una proposta sensorial que combina música, llum i transparència, amb dues sessions previstes a la plaça Coprínceps, a les 12.00 h i a les 17.00 h.
La segona conferència de les jornades porta per titol "Vidre, llum, presències i instants" i anirà a càrrec de l’artista Pilar Aldana-Méndez. L'acte tindrà lloc dissabte 18 d’octubre, a les 19.00 h, a l’Espai Caldes.
Les jornades comptaran amb la participació dels artistes Ferran Collado, Xavier Asensio, Roser Box, Kiara Pelissier, Oriol Marí, Patricia Naranjo i Andrés Belloví, Rogerio Baggio, Susana Martín i Vivian Alarcón, que mostraran diverses tècniques del vitrall i la creació artística contemporània.