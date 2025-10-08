Andorra la Vella
Els ascensors panoràmics de la plaça del Poble costaran 255.784 euros
El comú preveu que l'obra estigui acabada abans de l’estiu
El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat les obres de substitució dels dos ascensors panoràmics de l’aparcament Centre Ciutat, per un import de 255.784,54 euros. L'actuació és considerada prioritària i té com a objectiu "millorar la seguretat, la fiabilitat i l’accessibilitat d’una infraestructura clau per a la mobilitat dins del nucli urbà", segons explica la corporació en un comunicat. L’empresa adjudicatària és Simco–Serveis Immobiliaris i de Construcció, SA.
Els ascensors actuals, en servei des de fa anys, es troben al final de la seva vida útil. La importància en l’accessibilitat universal i la connexió entre les diferents plantes de l’aparcament i l’eix comercial han motivat el comú a decidir "prioritzar-ne la substitució immediata".
L’adjudicació culmina un procés iniciat mesos enrere, després que el concurs nacional convocat per procediment d’urgència quedés desert a causa de la impossibilitat de les empreses participants d’ajustar-se al termini d’execució de tres mesos. La demanda de pressupostos va rebre propostes de dues empreses del sector, i finalment Simco va obtenir la puntuació més alta segons els criteris tècnics i econòmics establerts.
La corporació explica que els nous ascensors panoràmics incorporaran tecnologia moderna, materials de major durabilitat i sistemes d’eficiència energètica, alhora que milloraran la comoditat i l’accessibilitat per a tots els usuaris. El comú preveu que els dos nous ascensors estiguin instal·lats abans de l’estiu i ha anunciat que es treballarà per minimitzar les afectacions al funcionament habitual de l’aparcament durant el desenvolupament de les obres.