CANILLO
El comú impulsa el projecte del telefèric cap al camí de l’Armiana
El consell adjudica els treballs de redacció i de direcció facultativa per 265.000 euros
Canillo va aprovar ahir, en sessió de consell de comú, diverses inversions destinades a reforçar la mobilitat, l’embelliment i la promoció turística de la parròquia. Entre els projectes més destacats hi figura l’impuls del futur telefèric entre Canillo i el camí de l’Armiana, una infraestructura que es considera estratègica per millorar la connexió entre el centre i les zones altes, així com per descongestionar el trànsit i oferir una nova experiència de mobilitat sostenible.
El consell comunal ha adjudicat els treballs de redacció i direcció facultativa del projecte a la UTE Desplom-Eric SL (Grans Passarel·les Himalaienques) per un import de 264.900,50 euros. El cònsol major, Jordi Alcobé, va destacar que amb aquesta i altres actuacions “el comú continua millorant les infraestructures, la seguretat i la promoció econòmica i turística de Canillo, orientades al benestar dels ciutadans”.
La millora del nucli antic de meritxelL tindrà una partida de 200.000 euros
En la mateixa sessió es van aprovar altres iniciatives, com ara l’eixamplament de la carretera d’accés a Prats, amb un suplement de crèdit de 350.000 euros, i la millora del nucli antic de Meritxell, que rebrà una partida de 200.000 euros per reforçar la seguretat viària i integrar les voravies al poble.
També es va validar un crèdit extraordinari de dos milions d’euros per a la remodelació de l’edifici del telecabina, on s’ubicaran uns 1.000 metres quadrats de locals comercials a peu de pistes. El comú preveu que l’arrendament d’aquests espais permeti amortitzar ràpidament la inversió i que les obres estiguin enllestides abans de l’inici de la temporada d’esquí 2026-2027.
Finalment, es va adjudicar la nova edició de la campanya Canillo Brilla 2025, amb un pressupost de 112.800 euros, i que tornarà a il·luminar el poble entre el 30 de novembre i l’1 de febrer, “consolidant-se com un dels esdeveniments més emblemàtics de l’hivern andorrà”, segons el comú.