ESCALDES-ENGORDANY
El comú desmenteix que Pérez no rebi la informació dels consells
El PS, que ahir va anunciar el pas del conseller al grup mixt, al·legava que el polític no havia tingut accés a aquesta documentació
Fonts de la majoria comunal d’Escaldes-Engordany van desmentir ahir que el conseller David Pérez no hagi rebut la informació necessària per desenvolupar la seva tasca, tal com va al·legar el Partit Socialdemòcrata (PS) en un comunicat emès al matí. Les mateixes fonts van afirmar que Pérez ha rebut puntualment la documentació relativa als consells de comú amb un mínim de 72 hores d’antelació, com la resta d’electes. Van explicar que el conseller no ha tingut accés a les actes de la junta de govern, òrgan del qual està apartat de manera cautelar des del juliol.
El comunicat del PS d’ahir anunciava que Pérez abandonava la majoria comunal escaldenca i passava a formar part del grup mixt, una figura prevista pel reglament del comú per als consellers que deixen un grup polític, tot i que Pérez no ha deixat el PS. Aquesta decisió, qualificada de “provisional i consensuada”, respon, segons el partit, a les dificultats de Pérez per accedir a la informació necessària i a la voluntat de desvincular el PS de les accions legals que el conseller pugui emprendre a partir d’ara.
“La meva prioritat és seguir treballant pels compromisos adquirits”
La separació formal de Pérez trenca la dinàmica de majoria que el PS mantenia al costat de Rosa Gili i evidencia una fractura política dins de la corporació. Tot i això, el partit insisteix que Maria Carriço continuarà representant els socialdemòcrates dins la majoria i desenvolupant la seva tasca com a consellera d’Infància i Gent Gran.
Davant d’aquesta nova situació, la cònsol major, Rosa Gili, va assegurar ahir en declaracions recollides per l’ANA que no ha rebut cap comunicació formal sobre el canvi de rol de Pérez i va declinar fer valoracions. “He sentit que hi ha un comunicat, però ningú m’ha dit res oficialment. La meva prioritat és seguir treballant pels compromisos adquirits”, va dir.
Passar a formar part del grup mixt està previst al reglament del comú
Sobre el funcionament del grup mixt, Gili va admetre que coneix el seu paper al Consell General, on condiciona drets com el temps d’intervenció i l’accés a mitjans, però va expressar incertesa sobre com s’aplicarà al comú.
La situació de David Pérez ve marcada per la decisió del comú d’Escaldes d’apartar-lo cautelarment de la junta de govern el mes de juliol passat, arran de la vinculació amb l’empresa Empark, concessionària d’un aparcament a la parròquia. Segons la corporació, la mesura respon a la voluntat de preservar la transparència i evitar possibles conflictes d’interès, després que Pérez gestionés sol·licituds relacionades amb la concessionària. El conseller ha negat qualsevol irregularitat, ha presentat un recurs per recuperar la seva condició de membre de la junta i ha denunciat manca d’accés a la informació. En els darrers mesos, també s’ha abstingut en votacions al·legant falta de documentació, fet que ha evidenciat una distància creixent amb l’equip comunal. Ara, amb el pas al grup mixt, es consuma la seva sortida de la majoria i s’obre un nou capítol en un conflicte polític que encara està lluny de resoldre’s.
Gili assegura que no ha rebut cap comunicació formal sobre el pas de Pérez