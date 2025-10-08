Sant Julià
Cairat anuncia un pla de xoc d’higiene que reforçarà les sancions davant les conductes incíviques
El comú impulsa mesures de conscienciació, reforç tècnic i actualització de la normativa
El comú de Sant Julià de Lòria ha aprovat avui un conjunt d’actuacions centrades en higiene pública, renovació de xarxes i remodelació d’equipaments. Les mesures busquen, segons el cònsol major, Cerni Cairat, millorar la qualitat de vida dels ciutadans i preparar la parròquia per al seu futur creixement. El punt més destacat de la sessió de consell de comú celebrada avui és el pla de xoc d’higiene pública que actuarà de manera integral sobre la neteja, la conscienciació ciutadana i la regulació normativa. Cairat ha detallat que el pla combina les vies legislatives, amb una nova ordinació que substitueix la normativa dels anys vuitanta i regula la gestió de residus, excrements d’animals i proliferació de colònies d’animals; la tècnica, amb la dotació de nous mitjans com un vehicle tipus camió "amb cuba d'aigua per reforçar la neteja"; i la humana, amb la creació de la "figura de l’inspector cívic", que tindrà com a funció "conscienciar la població" i "sancionar els incompliments". “El pla és ambiciós i actua per diferents vies. Volem anar per la via de la conscienciació i que no és més net aquell qui més neteja, sinó aquell que menys embruta”, ha explicat Cairat.
El subministrament del vehicle camió per al servei d’Higiene i Via Pública per 243.500 euros, és una peça clau del pla de xoc d’higiene. Segons el cònsol major, aquest vehicle permetrà redoblar els esforços de neteja en punts crítics de la parròquia i serà combinat amb la futura figura de l’inspector cívic per garantir un control més eficaç i conscienciar la ciutadania.
Cairat ha criticat que els problemes recurrents d’abandonament de residus voluminosos i la gestió incorrecta de deixalles per part d’algunes empreses i particulars, i ha afirmat que el comú perseguirà aquestes conductes mentre treballa per reduir l’incivisme i reforçar la neteja al poble. Pel que fa al text del pla, en les pròximes setmanes es presentarà al consell de comú.
El conseller de la minoria, Josep Majoral, ha donat suport a la iniciativa, recordant que la necessitat d’una nova ordenació ja havia estat identificada en l’anterior legislatura. “Ja es va proposar fa temps que calia una nova ordenació, i n’estic plenament convençut. De fet, un primer esborrany ja el teníem redactat”, ha assenyalat. Majoral ha destacat també que les inversions aprovades són necessàries però no extraordinàries. “La renovació de la xarxa d’aigua potable és un manteniment continu i obligatori de les infraestructures de la parròquia”, ha declarat, i ha afegit que sobre el parc infantil del Prat del Senzill “toca ja renovar aquests equipaments”.
La sessió també ha servit per aprovar la remodelació de l'esmentat parc amb un pressupost de 755.836 euros, que inclou nous jocs, espais verds i zones pensades per a totes les edats. És previst que l'actuació del parc tingui una durada aproximada de sis mesos durant l'hivern, per minimitzar l'afectació, donat que son els mesos de menys ús. També s’ha adjudicat la realització d’un nou tram de xarxa d’aigua potable i pluvial a la carretera de la Peguera (CS131), per un import de 199.996 euros, amb l’objectiu de minimitzar fuites i prevenir afectacions per pluges i tronades. Aquestes actuacions formen part d’un pla més ampli de millora de les infraestructures comunals, segons ha anunciat també el cònsol major. Cairat ha indicat que l’eficiència actual de la xarxa d’aigua potable és del 80% i fixa com a objectiu reduir al màxim les pèrdues fins a acostar-se a la pèrdua zero.
En altres actuacions complementàries, el mandatari comunal ha assegurat, qüestionat pels mitjans, que es preveuen mesures per millorar la gestió dels jardins de Juberri, amb "noves vies d’accés, aparcaments o el cobrament de l'entrada", amb l’objectiu de minimitzar les molèsties als veïns i mantenir la seva atractivitat turística. "En entorns turístics massificats i gratuïts s'ha d'actuar de diverses vies", ha detallat, sense descartar cap possibilitat.
Durant la sessió també s'han aprovat altres punts de l’ordre del dia, entre els quals destaquen la presa de jurament de Marc Fumanal Tarrés com a agent de circulació comunal, i la reconversió d’una pòlissa de crèdit de la societat Camprabassa S.A. en un préstec amb venciment a deu anys.
Pel que fa a la plaça Major, s’ha aprovat un suplement de crèdit de 10.000 euros amb l’objectiu de dur a terme una reordenació de l’espai urbà, finançat amb crèdits de vies públiques i altes infraestructures sense incrementar l’endeutament del comú. Tot i que no es detallen elements concrets, l’actuació preveu millorar l’organització de la plaça, amb possibles ajustos en accessos, mobiliari urbà i zones comunes, buscant optimitzar l’ús de l’espai i garantir una millor funcionalitat per als veïns i visitants.
A més, s'ha ratificat el pla parcial de la unitat d’actuació SURB 111 i la delimitació del terreny 'Camp de la Prunera', situat a la carretera general 1, amb la finalitat de garantir la correcta planificació i gestió del territori comunal.