Cultura
Titelles, música i dansa centren la Temporada de teatre infantil a Andorra la Vella
El Teatre Comunal acollirà tres espectacles entre l’octubre i el desembre
La Temporada de teatre infantil de tardor torna aquest mes d’octubre al Teatre Comunal d’Andorra la Vella amb tres espectacles que combinen titelles, música i dansa. El cicle començarà el 18 d’octubre amb "Rrrrrr. Història d’una eruga", de la companyia El Príncep Totilau, una proposta de dansa i titelles que narra el procés de transformació d’una eruga en papallona.
La companyia El que ma queda de teatre, presentarà "Sòmion, la ciutat dels oficis impossibles", el 22 de novembre. L’obra combina titelles, teatre i música en viu i transporta el públic infantil a una ciutat plena d’oficis singulars. La programació es tancarà el 13 de desembre amb "Un tros de pa", de Les Pinyes, una proposta que uneix teatre i música per explicar l’elaboració i el viatge del pa des del forn fins a la taula. L’espectacle compta amb la col·laboració de la Fundació ONCA.
Els tres espectacles es representaran al Teatre Comunal amb dos passis diaris, a les 17.00 h i a les 18.30 h. L’entrada és gratuïta per als infants i té un preu de 4 euros per als adults. Els tiquets ja estan disponibles a través del web del comú d'Andorra la Vella