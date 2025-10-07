Sessió de comú
Canillo aprova el primer pas per fer realitat el telefèric de l'Armiana
La redacció i direcció facultativa del projecte s'ha adjudicat per un import de 264.900,50 euros
El comú de Canillo ha aprovat, en sessió del comú, el primer pas per fer realitat el telefèric de l'Armiana. Avui s'ha donat el vist-i-plau a la redacció i direcció facultativa del projecte del futur telefèric entre Canillo i el Camí de l’Armiana, una infraestructura concebuda per millorar la connexió entre el nucli central i les zones altes de la parròquia. L’adjudicació s’ha fet a la UTE Desplom–Eric SL (Grans Passarel·les Himalaienques) per un import de 264.900,50 euros. El projecte representa el primer pas cap a un mitjà de transport sostenible i turístic que permetrà descongestionar el trànsit i oferir una nova experiència de mobilitat dins el territori.
A més del telefèric, el comú ha aprovat un crèdit extraordinari de 2 milions d’euros per a la remodelació integral de l’edifici del telecabina, amb la creació d’1.000 metres quadrats de superfície comercial a peu de pistes. També s’han adjudicat les obres de remodelació de l’antic centre mèdic del mateix edifici, per un import de 357.021,51 euros, a l’empresa COSOFRE, SL, amb la finalitat d’ubicar-hi el servei de circulació i millorar l’atenció ciutadana.
El consell de comú ha donat llum verda igualment a suplements de crèdit per a l’eixamplament de la carretera de Prats (350.000 euros) i per a la millora del nucli antic de Meritxell (200.000 euros), amb actuacions orientades a millorar la seguretat viària i la integració urbana. Finalment, s’ha aprovat una nova edició de "Canillo Brilla 2025", adjudicada a Novelec per 112.800 euros, que se celebrarà del 30 de novembre del 2025 a l’1 de febrer del 2026. El cònsol major, Jordi Alcobé, ha destacat que aquestes inversions "reforcen el compromís del comú amb la millora de les infraestructures, la seguretat i la promoció econòmica i turística de Canillo, orientades al benestar dels ciutadans".