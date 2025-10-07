LA MASSANA
Planta de compostatge comunitari per impulsar la gestió sostenible
Projecte del comú, amb finançament del Govern i Reig Fundació, per tractar els residus orgànics
El comú de la Massana va fer ahir un nou pas en l’aposta per la sostenibilitat amb la presentació de la nova planta de compostatge comunitari, la tercera fase d’un projecte iniciat fa més d’un any per fomentar la gestió responsable dels residus orgànics. La iniciativa, que es va presentar com una prova pilot, va comptar amb la participació del cònsol menor, Roger Fité, i del ministre de Medi Ambient, Guillem Casal.
Fité va recordar que el projecte havia començat el setembre del 2024 “amb una acció adreçada a les escoles i als horts de la gent gran”. Segons va detallar, “aquest estiu ens vam centrar en el compostatge domèstic i ara encetem una nova fase amb aquesta planta comunitària, que ens permetrà obtenir adob natural, completament estabilitzat i de quilòmetre zero”.
“Serà molt útil per avaluar la implantació de la recollida separada a escala nacional”
La nova instal·lació, gestionada per Pirinenca de Serveis, pot produir unes 60 tones anuals de compost i ha rebut una aportació de 35.000 euros del Govern, més del 50% de la inversió inicial, i 15.000 euros addicionals de Reig Fundació, destinats a la compra de contenidors.
El cònsol menor va explicar que el compostatge comunitari era “una manera col·lectiva de fer compost a partir dels residus orgànics que la ciutadania diposita en contenidors específics de color marró, utilitzant bosses compostables”. Aquests residus, va afegir, es transportaven fins a la planta, on es transformaven en compost per a l’ús als parcs comunals i també per a les llars particulars.
“És una manera col·lectiva de fer compost a partir dels residus orgànics”
El ministre Guillem Casal va destacar la implicació del Govern en el projecte i va assegurar que “aquesta planta és un exemple concret de com l’economia circular pot traduir-se en accions locals amb impacte real”. Va remarcar que el suport econòmic del seu ministeri, “que ha finançat més de la meitat de la inversió”, tenia com a objectiu “fomentar la conscienciació ciutadana sobre què es pot abocar realment als contenidors d’orgànica”. Casal va afegir que la prova pilot seria “molt útil per avaluar una possible implantació de la recollida separada de matèria orgànica a escala nacional”.
Tot va començar amb una acció adreçada als escolars i als horts de gent gran
Per la seva banda, la cap de Medi Ambient, Eva López, va explicar que les famílies interessades s’havien d’inscriure mitjançant l’aplicació La Massana+ i que durant el primer any rebrien bosses compostables i compost gratuït. López va recordar que només s’hi podien llençar restes de fruita i verdura, closques d’ou o paper de cuina brut, i va insistir que calia evitar plàstics, metalls, olis o restes de mascotes.
El govern ha invertit 35.000 euros en la planta i Reig Fundació, 15.000
Demostració pràctica
La jornada va concloure amb una demostració pràctica del funcionament de la planta, que serviria per mesurar la implicació veïnal i reforçar la transició cap a un model de residus més sostenible. Des del comú van subratllar que aquesta iniciativa també és una aposta per reduir les emissions associades al transport de residus i fomentar la reutilització dels recursos al mateix territori.