Esdeveniments
Els Amics de les Arts inauguren la cinquena edició del cicle Transversals a Escaldes
El grup català celebra 20 anys de trajectòria amb una xerrada i un concert al Prat del Roure
La cinquena edició del cicle Transversals d’Escaldes arrenca amb una acció doble d’Els Amics de les Arts, que donaran el tret de sortida al programa. El cicle busca generar "un entorn de transformació, aprenentatge i perspectives innovadores", segons explica el comú en un comunicat.
La formació catalana celebra el seu 20è aniversari amb dues cites. L'acte "Una xerrada amb Els Amics de les Arts" tindrà lloc el dijous 9 d’octubre, a les 20.00 h, a la Biblioteca Comunal, on els membres del grup compartiran amb el públic anècdotes i històries dels seus vint anys de recorregut artístic. L’endemà, divendres 10 d’octubre, a les 21.30 h, el grup actuarà a la Sala Prat del Roure, en un concert en què repasaran els seus èxits.
El cicle continuarà al novembre amb dues propostes centrades en l’univers de Federico García Lorca. El dimarts 4 de novembre, la periodista, historiadora i escriptora Inés García Albi oferirà la conferència "La factoría cultural" a les 20.00 hores a la Biblioteca Comunal. El músic i pianista Bru Ferri presentarà el projecte Canciones de camastro y cuna / Primeros veranos de Lorca el dimecres 5 de novembre a les 20.00 hores a la Sala Prat del Roure. La proposta combinarà música i literatura a partir de la poesia del dramaturg andalús..