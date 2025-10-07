Música
El concert del grup La K'onga aplega 650 persones a Arinsal
Les entrades es van exhaurir poca estona després de posar-se a la venda
El concert del popular grup de música La K'onga va fer ple al Cau d'Arinsal diumenge. Prop de 650 persones van assistir a l'espectacle del grup argentí, fet que va provocar el ple als establiments hotelers d'Arinsal, segons apunta el comú. Les entrades es van exhaurir poca estona després de sortir a la venda, fet que denota la popularitat del grup, que avui actuarà a Barcelona, dintre la seva gira per Europa.