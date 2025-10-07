Resolució de conflictes
El comú de la Massana es converteix en punt d’informació sobre la mediació
La iniciativa sorgeix d’un acord amb la Cambra de Comerç per fomentar la resolució alternativa de conflictes
El comú de la Massana ha esdevingut punt d’informació sobre la mediació arran de l’acord signat amb la Cambra de Comerç, amb l’objectiu d’impulsar els mètodes alternatius de resolució de conflictes. Fruit d’aquesta col·laboració, la corporació parroquial ha habilitat un apartat específic al seu portal web i a l’aplicació La Massana +, on la ciutadania pot informar-se sobre què és la mediació i accedir a la web de la Cambra de Comerç en els casos vinculats a l’àmbit empresarial o organitzatiu. També s’hi inclou un formulari de contacte per demanar informació addicional.
La consellera de Participació ciutadana, Mònica Solé, destaca que "el diàleg i la comunicació de qualitat són la millor manera per resoldre els conflictes, en tots els àmbits", i considera que promoure la mediació "enforteix el teixit social de la parròquia". Per la seva banda, la directora de la Cambra de Comerç, Sol Rossell, subratlla la importància de la cooperació institucional per fomentar aquests mètodes, que "permeten arribar a una entesa consensuada entre les parts amb l’ajuda d’un professional de la mediació".