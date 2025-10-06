Esdeveniments
Sant Julià acull la 4a edició del Cicle de Conferències de Turisme Esportiu i de Benestar
Les jornades comptaran amb la participació de diversos professionals del sector
Sant Julià de Lòria serà l’escenari de la quarta edició del Cicle de Conferències de Turisme Esportiu i de Benestar, una iniciativa "que vol reforçar el paper de la parròquia com a punt de referència en la promoció del turisme esportiu", segons explica el comú en un comunicat.
Les conferències reuniran professionals de diferents àmbits del turisme, l’esport i el benestar, amb ponències que van des de projectes de turisme sostenible i experiències de superació personal fins a l’exploració de noves disciplines físiques com el barre, que combina moviment, ballet, ioga i pilates.
El cicle s’iniciarà el 8 d’octubre a la Sala Sergi Mas (Casa Comuna) amb la ponència “L’esquí: passió i motor de vida”, a càrrec d’Edu Carrera. El 16 d’octubre, David Isern, impulsor de Cerdanya Viva i de l’Institut Regeneratiu, oferirà la conferència “Transformar el turisme, transformar-nos”. Al novembre, el dia 20, el periodista i escriptor Gaspar Hernández parlarà sobre “L’art de viure amb plenitud”, centrada en el benestar quotidià, i el cicle es tancarà el 27 de novembre amb l’escaladora i exploradora Sílvia Vidal i la seva experiència “Sincronia Màgica. Escalada en solitari”.
Una classe pràctica de demostració de barre amb El Rato Barre House serà la novetat d'enguany i tindrà lloc el 8 d'octubre. A més, l’Andorra Esports Clúster s’incorpora com a entitat col·laboradora. Totes les activitats són gratuïtes, però l’aforament és limitat, i es requereix reserva prèvia a través de la web del comú de Sant Julià de Lòria.