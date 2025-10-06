LA MASSANA
La Pitavola incorpora l’escultura del tritó pirinenc a la ruta artística
La cinquena edició de la Pitavola del Comapedrosa va reforçar el seu paper per posar en valor la cultura de muntanya, amb una bona acollida per part del públic, els veïns i els participants. Una de les novetats va ser la incorporació d’una nova escultura a la ruta artística d’Arinsal: un tritó pirinenc forjat pel ferrer Jordi Illamola i instal·lat a tocar del riu. La figura se suma a les quatre ja existents dedicades a la fauna del parc natural.
La proposta va combinar demostracions d’oficis, exposicions de bestiar, tallers infantils, sortides guiades, concerts i activitats de fotografia de natura. A més, es va celebrar un concurs de fotografia vinculat a les escultures i la Ruta de la tapa, amb la participació de diversos establiments locals.
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, va destacar la percepció positiva del festival i la voluntat de continuar-lo desenvolupant en el marc del parc natural de les Tres Nacions.