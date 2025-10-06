REPORTATGE
Motos sota vigilància
Queixes d’usuaris sancionats per, suposadament, aparcar més de 48 hores al mateix lloc de la capital, infracció que neguen.
Si ets d’aquelles persones que quan va a treballar sempre deixa la moto a la mateixa plaça, ves amb compte, ja que els pàrquings de motos estan sota vigilància i no són pocs els motoristes que s’han trobat amb una sanció per, suposadament, mantenir el vehicle estacionat més de 48 hores a la mateixa plaça.
El comú assegura que si s’ha multat és perquè s’ha acreditat la infracció
Usuaris afectats asseguren que es tracta d’un malentès perquè viatgen des de casa fins a la feina i aparquen cada dia al mateix lloc, situació que provoca la sanció, que consideren injustificada. Afirmen que situacions com aquesta es repeteixen amb freqüència a Andorra la Vella en pàrquings com ara el que hi ha al carrer Príncep Benlloch. Expliquen que són usuaris de motos perquè la mobilitat amb el cotxe per la ciutat és molt complicada i trobar aparcament també és molt difícil, i per això consideren que aquestes mesures són indignants i que compliquen el dia a dia dels treballadors. De fet, culpen d’aquest fet principalment la cada cop més complicada situació que pateix la ciutat pel que fa a l’estacionament i la circulació, argumentant que en altres parròquies, com ara Encamp, no hi ha conflictes d’aparcament com els que pateixen a Andorra la Vella. Per altra banda, el comú de la capital nega haver rebut queixes i asseguren que es fan controls regulars amb registres i fotografies per assegurar que els vehicles sancionats siguin només aquells que en efecte han superat el límit de 48 hores. Reiteren que quan es dicta una sanció és perquè s’ha acreditat de manera objectiva que la normativa s’ha incomplert. També asseguren que abans d’emetre qualsevol sanció aquesta passa per un procés intern que serveix per corroborar i justificar la falta. Recorden que la normativa és clara i que no es pot estacionar en zona de motos durant més de 48 hores consecutives i que la sanció per aquesta infracció pot ser de fins a 100 euros, que es farà sense cap mena d’avís previ. Conviden qualsevol ciutadà que tingui inconvenients o dubtes a posar-se en contacte amb el departament de Circulació i Aparcaments, on podran ser atesos i rebre l’ajuda necessària. Una manera d’evitar aquests inconvenients és intentar aparcar en places diferents encara que sigui dins del mateix pàrquing de sempre i així evitar malentesos.