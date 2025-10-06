Sostenibilitat
La Massana obre una planta de compostatge comunitari
El projecte permetrà produir fins a 60 tones anuals de compost
El comú de la Massana ha inaugurat avui una planta de compostatge comunitari, que s’emmarca en un projecte de gestió sostenible dels residus orgànics iniciat fa més d’un any. El cònsol menor, Roger Fité, ha explicat que la planta permetrà “obtenir adob natural, completament estabilitzat i de quilòmetre zero”. El sistema es basa en la recollida col·lectiva de residus orgànics als contenidors específics de color marró, que s’han d’utilitzar amb bosses compostables. Aquests residus es transportaran fins a la nova instal·lació, gestionada per Pirinenca de Serveis, que pot produir unes 60 tones de compost a l’any. L’adob obtingut s’utilitzarà tant als parcs i jardins comunals com a les llars particulars.
El projecte compta amb el suport del Govern, que hi ha aportat 35.000 euros a través dels ajuts destinats a fomentar l’economia circular, i amb la col·laboració de la Fundació Reig, que hi ha contribuït amb 15.000 euros per a la compra de contenidors.
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ha remarcat que el projecte de la Massana és una prova pilot “útil per començar a conscienciar la ciutadania sobre quina és la matèria que realment es pot abocar als contenidors d’orgànica” i per “avaluar una possible implementació de la recollida separada de la matèria orgànica a escala de país”. Casal ha recordat que actualment es recullen més de 1.200 tones de matèria orgànica provinents dels grans productors, una xifra que representa prop del 10% de la producció nacional.
La cap de Medi Ambient del comú, Eva López, ha detallat que les persones interessades a participar en el projecte s’han d’inscriure a través de l’aplicació La Massana +. Les llars participants rebran gratuïtament deu paquets de vint bosses compostables durant el primer any i podran obtenir compost de qualitat sense cost. López ha recordat també els residus que es poden llençar —com restes de fruita i verdura, menjar sense envasos, closques d’ou, bosses d’infusió, paper de cuina brut o taps de suro— i els que s’han d’evitar, com plàstics, metalls, olis o restes de mascotes.