Andorra la Vella
L’aparcament del Parc Central estarà tancat fins el 31 d’octubre pel muntatge de la Fira
L'esdeveniment se celebrarà els dies 24, 25 i 26 d'aquest mes
Els treballs de muntatge de la Fira d’Andorra la Vella han arrencat aquest dilluns al Parc Central, on ja s’està instal·lant l’envelat que acollirà la 46a edició del certamen, prevista entre el 24 i el 26 d’octubre.
L’inici dels preparatius ha comportat el tancament de tot l’aparcament del Parc Central, així com dels accessos situats al carrer Pere d’Urg i a l’avinguda Tarragona. Aquesta restricció es mantindrà fins al pròxim 31 d’octubre, data en què es preveu que l’estructura estigui desmuntada i es puguin recuperar les prop de 500 places d’estacionament que ofereix l’espai. En aquest mateix període també quedarà inhabilitat l’accés a la minideixalleria municipal ubicada dins del mateix recinte.