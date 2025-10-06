ORDINO
El Contradans acull el doble de públic que l’any passat
La consellera d’Associacionisme valora molt positivament l’edició
El comú d’Ordino fa una molt bona valoració de la cinquena edició del Contradans. Després de quatre dies carregats de diverses propostes culturals, la corporació es va mostrar satisfeta de com s’ha desenvolupat el festival de dansa i cultura tradicional, perquè “hi ha hagut una gran afluència de gent”, va destacar la consellera d’Associacionisme del comú d’Ordino, Meritxell Rabadà.
“Els espectacles s’han omplert al 100%. A la presentació de dijous hi havia gent de peu dret, no hi cabien prou persones. Els diferents espectacles han estat sempre plens, els tallers han tingut llista d’espera i, a més a més, en un dels espectacles, que es feia ahir al vespre, hi havia doble sessió perquè teníem por de fer curt i vam omplir tota la primera sessió i gairebé tota la segona”, va valorar la consellera. Així, Rabadà cataloga l’edició d’enguany com un “èxit”. De fet, tot i que l’administració comunal no va registrar amb detall les xifres d’assistència, Rabadà va comentar que prop d’unes 3.000 persones han passat per la parròquia durant els quatre dies que ha durat l’esdeveniment. Aquest fet suposa que s’hagi duplicat el nombre de visitants en comparació amb altres anys, atès que la consellera va esmentar que “altres vegades, tirant-me a la piscina, havíem tingut unes 1.500 persones”.
Tot plegat fa pensar al comú que després de cinc anys “el festival està més que consolidat”, va afirmar Rabadà. En aquest sentit, la titular de la carpeta d’Associacionisme va declarar que el cicle “ha vingut per quedar-se”. La intenció dels responsables és elaborar enquestes de satisfacció a les persones que hi han participat.