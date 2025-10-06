Trobada
Andorra la Vella explora col·laboracions turístiques i comercials amb l'Hospitalet de l'Infant
Els cònsols de la capital han visitat l'ajuntament català per reforçar els vincles
Els cònsols d'Andorra la Vella, Sergi González i Olalla Losada, han rebut la visita avui de l'alcaldessa de l'ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per explorar col·laboracions en matèria turística, comercial i esportiva. En la trobada amb l'alcaldessa de la localitat catalana, Assumpció Castellví, també s'ha parlat de reforçar els vincles entre ambdues ciutats.