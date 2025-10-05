Universitat d'Andorra
Sant Julià ultima el concurs per transformar l’Hotel Pol en una residència universitària
El comú preveu publicar la licitació a principis de novembre per crear un espai amb allotjaments per a estudiants, 'coliving' i habitatges assequibles
El comú de Sant Julià de Lòria està a punt d’enllestir els darrers tràmits administratius per publicar el concurs públic internacional que permetrà transformar l’antic Hotel Pol en una residència universitària. El projecte, impulsat conjuntament amb el Govern d’Andorra i la Universitat d’Andorra (UdA), vol donar resposta a la creixent necessitat d’allotjament per a estudiants i, alhora, reforçar el paper de la parròquia com a nucli de coneixement i innovació.
Segons el calendari previst, la licitació es farà pública a principis del mes de novembre. Actualment, el comú està acabant l’estudi de viabilitat per al condicionament de l’edifici.
La futura residència universitària, ubicada davant la Universitat d’Andorra, disposarà d’espais de coliving i d’habitatges assequibles sota règim de concessió administrativa. El projecte també preveu destinar una part de l’edifici a usos públics, de manera que l’equipament pugui oferir serveis a la ciutadania més enllà de la comunitat universitària.
Des del comú es destaca que es tracta d’un projecte estratègic per al desenvolupament social i econòmic de la parròquia, que requereix la implicació de totes les institucions implicades per consolidar Sant Julià de Lòria com un referent en l’àmbit del coneixement i la innovació al país.