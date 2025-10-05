REPORTATGE
La Pitavola: essència pirinenca
bestiar, fira d’artesania i demostració d’oficis antics són peces del còctel que amenitza aquest cap de setmana el poble d’Arinsal.
Arinsal va donar ahir el tret de sortida a una nova edició de la Pitavola del Comapedrosa, amb la tradicional arribada dels ramaders de la Massana, que van descarregar el bestiar que s’exposa durant tot el cap de setmana. Vaques, ovelles, cavalls i vedells van tornar a captivar especialment el públic familiar, que va poder interactuar amb els animals. L’esdeveniment, consolidat com el mercat de muntanya dels Pirineus, aposta per la sostenibilitat, la recuperació d’oficis antics i el reconeixement del patrimoni natural.
Més de trenta activitats i trenta-una parades d’artesans
Durant l’acte inaugural, el cònsol menor, Roger Fité, va destacar la rellevància del sector ramader com a part essencial de les arrels del país i va posar en valor la qualitat dels productors artesanals presents al mercat. El programa inclou més de trenta d’activitats i 31 parades d’artesans, 17 andorrans i la resta procedents de l’Arieja i l’Alt Pirineu, reforçant la marca del parc natural de les Tres Nacions.
Els visitants també poden gaudir, al llarg del cap de setmana, del carrer dels artesans, amb demostracions en directe de forja, ceràmica, cistelleria o treball del vidre. El programa inclou sortides guiades, com ara una excursió micològica o pel camí de Percanela, i continua avui amb rutes pel camí de les Carboneres, amb una carbonera interpretativa, activitats d’orientació i descoberta de fauna amb experts i, com en anteriors edicions, la presentació d’una nova escultura: el Tritó pirinenc. Una de les novetats d’enguany és la participació de Leica, amb una sessió de fotografia de muntanya, i la presència del fotògraf Frédéric Larrey, que imparteix una masterclass i exposa la mostra de la pantera de neu. A més, s’incorpora més bestiar dels ramaders de la parròquia, pensant especialment en el públic infantil.
La Pitavola també ofereix observació astronòmica i la Ruta de la tapa, on els visitants poden votar les millors propostes gastronòmiques d’Arinsal. El programa es tancarà avui a les cinc de la tarda amb activitats infantils, música en directe i la cloenda del mercat artesanal.