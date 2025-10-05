La Massana
La Pitavola del Comapedrosa es consolida com a referent de la cultura de muntanya
Enguany s'ha incorporat una nova escultura a la ruta artística d’Arinsal, un tritó pirinenc forjat pel ferrer Jordi Illamola
La cinquena edició de la Pitavola del Comapedrosa ha reforçat el seu paper com a punt de trobada per posar en valor la cultura de muntanya, amb una bona acollida per part del públic, els veïns i els participants.
Una de les novetats d’enguany ha estat la incorporació d’una nova escultura a la ruta artística d’Arinsal: un tritó pirinenc forjat pel ferrer Jordi Illamola i instal·lat a tocar del riu. La figura se suma a les quatre ja existents dedicades a la fauna del parc natural.
La proposta ha combinat demostracions d’oficis, exposicions de bestiar, tallers infantils, sortides guiades, concerts i activitats relacionades amb la fotografia de natura. A més, s’ha celebrat un concurs de fotografia vinculat a les escultures i la Ruta de la Tapa, amb la participació de diversos establiments locals.
El cònsol menor de la Massana, Roger Fité, ha destacat la percepció positiva del festival i la voluntat de continuar-lo desenvolupant en el marc del Parc de les Tres Nacions.