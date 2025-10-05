ANDORRA LA VELLA
El Mercat de la Vall posa el punt final a l’edició d’enguany amb trenta parades
El Mercat de la Vall d’Andorra la Vella va celebrar ahir la darrera jornada, posant el punt final a la temporada d’enguany. Amb una trentena de parades i la participació dels comerços locals del centre històric, una de les novetats d’aquesta edició, la mostra ha tornat a dinamitzar la zona durant cada primer dissabte de mes, entre el maig i l’octubre, oferint artesania creativa, art i productes agroalimentaris.
Una altra de les novetats ha estat la creació del Mercat de la Vall dels menuts, que ha completat una proposta que ha reforçat la vitalitat comercial i cultural de la zona. Els infants han pogut jugar a fer de paradistes i, alhora, han pogut divertir-se amb els jocs de fusta. Els visitants també han pogut gaudir d’exhibicions d’artistes i creadors del país amb l’objectiu de promoure les seves activitats i afavorir la visibilitat del talent local.