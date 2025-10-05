Dia de l'Escaldenc
L'obertura de l'hotel de Caldea s'endarrereix a després de l'estiu 2026
El motiu de l'endarreriment rau en complicacions del muntatge de la grua
L'hotel de Caldea, que tenia previst estar llest per abans de l'estiu de l'any vinent, no obrirà les portes fins a la tardor del 2026. El motiu de l'endarreriment rau en complicacions del muntatge de la grua. Així ho ha explicat la integrant de la direcció de Caldea, Laurence Favrel, en el marc del dia de l'Escaldenc. Una jornada que, des de fa tres anys, els residents a Escaldes disposen d'entrades gratuïtes per accedir a les instal·lacions. Segons la cònsol major d'Escaldes, Rosa Gili, cada any hi ha més gent que sol·licita l'entrada, aquest 2025 han estat 1.200 escaldencs i escaldenques. "Veiem que la gent té moltes ganes de gaudir d'aquesta jornada en la qual hi ha un seguit d'espectacles també per acollir la gent de la parròquia", ha destacat Gili.