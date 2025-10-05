Escaldes-Engordany
Engolasters acollirà un Escape Game familiar inspirat en la llegenda de les castanyes
L’activitat, prevista per al 18 d’octubre, proposa una aventura plena d’enigmes i misteris dins el projecte Reviu Ràmio
Engolasters es convertirà el pròxim 18 d’octubre en l’escenari d’una activitat familiar plena de misteri i diversió: l’Escape Game – La llegenda de les castanyes d’Engolasters. La proposta, organitzada pel comú d’Escaldes-Engordany dins el projecte Reviu Ràmio, combina joc, tradició i natura amb l’objectiu d’oferir una experiència participativa per a totes les edats.
L’aventura començarà a les 16.15 hores davant l’antiga casa dels guardes d’Engolasters. Els participants, guiats per un personatge molt especial —la castanyera—, hauran de resoldre enigmes i superar reptes per descobrir els misteris que envolten la llegenda local.
L’activitat està pensada per a famílies i té un preu de 10,70 euros per unitat familiar. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a través de la web del comú. El període d’inscripcions s’obrirà el 6 d’octubre i s’allargarà fins al 15 d’octubre.