Ordino
El Contradans bat rècords de participació en la cinquena edició
L’esdeveniment, dedicat a la dansa i a la cultura tradicional, ha reunit unes 3.000 persones, el doble que en edicions anteriors
El comú d’Ordino ha valorat molt positivament la cinquena edició del festival Contradans, que ha omplert durant quatre dies els carrers i espais culturals de la parròquia amb propostes artístiques variades i de gran qualitat. L’esdeveniment, dedicat a la dansa i a la cultura tradicional, ha reunit unes 3.000 persones, el doble que en edicions anteriors.
La consellera d’Associacionisme, Meritxell Rabadà, ha destacat l’èxit rotund de la convocatòria: “Els espectacles s’han omplert al 100% i, en alguns casos, hi havia gent dreta perquè no hi cabia més públic. Fins i tot vam haver de fer una doble sessió d’un dels espectacles de dissabte a la nit per atendre tota la demanda”.
La cinquena edició ha aplegat artistes i companyies de Catalunya, el País Basc i Galícia, així com els esbarts d’Andorra. A més de la dansa, la programació ha incorporat propostes de literatura, música tradicional i artesania, oferint una experiència cultural multidisciplinària que, segons Rabadà, confirma que “el cicle ha vingut per quedar-se”.