Andorra la Vella
La capital crea una borsa de treball per a activitats esportives i de lleure
La convocatòria estarà oberta fins al desembre del 2026 i vol cobrir totes les necessitats de personal de les activitats durant l’any
El comú d’Andorra la Vella ha posat en marxa una nova borsa de treball per a activitats esportives i de lleure, amb l’objectiu de cobrir totes les necessitats de personal per a les activitats programades al llarg de l’any —excloent-hi les d’estiu, que compten amb una borsa pròpia. La convocatòria estarà vigent fins al 31 de desembre del 2026.
Per formar-ne part, cal ser major d’edat, tenir la nacionalitat andorrana o un permís de residència i treball vigent, disposar de les titulacions i certificacions oficials corresponents i tenir disponibilitat horària. Les persones interessades poden consultar les bases i presentar la seva sol·licitud a través de l’apartat “Treballa amb nosaltres” del web oficial del comú.
La consellera de Gestió del Talent i de Persones, Eva Tadeo, ha destacat que amb aquesta borsa “volem assegurar la participació de persones qualificades que aportin dinamisme i qualitat a les nostres activitats”, i ha afegit que busquen “persones amb formació, entusiasme i ganes de sumar als projectes comunitaris”.
Amb aquesta iniciativa, el comú disposarà de dues borses diferenciades: una per a les activitats de lleure i esportives durant l’any i una altra específica per a les activitats d’estiu, que cobreix perfils com informadors turístics, auxiliars de Medi Ambient, recepcionistes d’instal·lacions esportives o monitors dels programes de Joventut, Esports i Social, entre altres.