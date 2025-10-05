SANT JULIÀ DE LÒRIA
Afectacions al trànsit per les obres de la plaça Calonge des de demà
Els treballs impactaran en l’avinguda Verge de Canòlich i es mantindrà obert Doctor Palau fins al dia 27
Les obres de remodelació de la plaça Calonge-Sant Antoni de Sant Julià de Lòria avancen segons el calendari previst i, per tant, entraran pròximament a la segona fase de treballs. La primera fase es va centrar en la mateixa plaça. I la segona s’emmarcarà en el perímetre, que esdevindrà una zona amb límit de velocitat i prioritat per als vianants. Amb aquest pla de transformació que pretén reformar la plaça, està previst que les obres s’allarguin fins a final d’any i tindran un cost de 376.000 euros. Els treballs es van adjudicar per contractació directa després que el concurs convocat prèviament es declarés desert per manca d’ofertes.
L’execució dels pròxims treballs preveu una diversitat d’afectacions a la circulació i a la via pública, principalment a l’avinguda Verge de Canòlich i al carrer Doctor Palau. Amb l’objectiu de minimitzar aquestes afectacions, s’ha adaptat l’execució a les dates que menys perjudiquin la mobilitat a l’entorn immediat de la plaça. La previsió és començar les obres que afecten l’avinguda Verge de Canòlich demà, mantenint el pas obert al carrer Doctor Palau. Tot seguit, la intervenció es traslladarà a l’encreuament que hi ha entre els dos carrers la setmana del 27 d’octubre. Finalment, els treballs es completaran al carrer Doctor Palau la setmana del 3 de novembre amb el compromís de minimitzar les afectacions i garantir una millora de l’espai públic.
Durant tot el procés el comú treballarà per garantir la seguretat de vianants i vehicles, i per reduir al màxim les incomoditats derivades de les obres, segons va remarcar ahir en un comunicat. També va agrair la col·laboració i la comprensió de la ciutadania davant aquestes actuacions que, un cop finalitzades, permetran gaudir d’un entorn renovat o més accessible. La intervenció preveu donar prioritat als vianants i convertir la plaça en un espai més net i ordenat, tal com ho van expressar els lauredians en el procés de participació iniciat el mes de març passat. La plaça va començar a canviar de fesomia a principi de setembre, amb l’inici d’unes obres que s’emmarquen en un pla d’ordenament i embelliment del nucli urbà seguint els vuit principis rectors del Llibre blanc de la parròquia. El projecte inclou la retirada dels contenidors subterranis i de la peça artística de les moles de molí, que es traslladarà a la zona de l’edifici administratiu del comú, la revegetació de l’espai i la pacificació de tot l’entorn per fer-lo més amable per als vianants.
EL NOU TRAM DE XARXA PLUVIAL TINDRÀ UN COSST DE 37.000 EUROS
Segons el comú, l’actuació representa una millora en aquest tram de la xarxa viària de la parròquia, ja que la cuneta americana que s’està habilitant permetrà que es canalitzi l’aigua correctament i no flueixi directament per la carretera, com fins ara. També s’ha aprofitat per posar el tub d’aigua fluvial per tal que tota l’aigua que baixi canalitzi cap al torrent.