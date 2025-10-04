La Massana
La Pitavola del Comapedrosa arrenca amb força i ramaderia a Arinsal
El cònsol menor, Roger Fité, ha destacat la rellevància del sector ramader com a part essencial de les arrels del país
Arinsal ha donat aquest dissabte el tret de sortida a una nova edició de la Pitavola del Comapedrosa amb la tradicional arribada dels ramaders de la Massana, que han descarregat el bestiar que s’exposa durant tot el cap de setmana. Vaques, ovelles, cavalls i vedells han tornat a captivar especialment el públic familiar, que ha pogut interactuar amb els animals.
Durant l’acte inaugural, el cònsol menor, Roger Fité, ha destacat la rellevància del sector ramader com a part essencial de les arrels del país i ha posat en valor la qualitat dels més de trenta productors artesanals presents al mercat, provinents d’Andorra, de l’Arieja i de l’Alt Pirineu.
Els visitants també poden gaudir del carrer dels artesans, amb demostracions en viu de forja, ceràmica, cistelleria o treball del vidre. El programa inclou sortides guiades com una excursió micològica o pel camí de Percanela, i continuarà demà amb rutes pel camí de les Carboneres, activitats d’orientació i descoberta de fauna amb experts.
Una de les novetats d’enguany és la participació de Leica, amb una sessió sobre fotografia de muntanya, i la presència del fotògraf Frédéric Larrey, que imparteix una masterclass i exposa una mostra sobre la pantera de neu.
La Pitavola també ofereix observació astronòmica i la Ruta de la Tapa, on els visitants poden votar les millors propostes gastronòmiques d’Arinsal. El programa es tancarà diumenge a les 17 h amb activitats infantils, música en directe i la cloenda del mercat artesanal.