MEDI NATURAL
El Govern explica a les entitats el projecte per protegir el 30% del país
Casal, acompanyat dels cònsols d’Ordino i Canillo, es reuneix amb Apapma, Laika i l’Associació de Propietaris de Terres no Edificades
El projecte per assolir el 30% de territori nacional protegit continua avançant. El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, acompanyat del cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, i de la cònsol major d’Ordino, Maria del Mar Coma, van iniciar ahir una ronda de reunions amb diversos actors institucionals, socials, econòmics i mediambientals per presentar els detalls de la proposta per impulsar un nou parc natural nacional, que permetrà protegir 73 quilòmetres quadrats d’Andorra.
“Preservar el patrimoni natural [també és] una oportunitat per reforçar la nostra identitat”
El projecte del parc natural, que va fer un pas decisiu el 5 de juny passat amb la signatura d’un memoràndum d’entesa entre el Govern i els dos comuns, permetrà ampliar les figures de protecció actuals i impulsar una xarxa de parcs naturals que abraci els espais de més alt valor ecològic, paisatgístic i identitari del país.
Trobades
El projecte abraçarà els espais de més alt valor ecològic
Ahir el ministre Casal i els cònsols van reunir-se amb l’Associació Protectora d’Animals, Plantes i Medi Ambient (Apapma), amb l’Associació en Defensa dels Animals de Companyia (Laika) i amb l’Associació de Propietaris de Terres no Edificades d’Andorra. Aquesta setmana també s’han pogut trobar amb l’Associació de Pagesos i Ramaders d’Andorra i es continuarà la ronda de trobades al llarg del mes d’octubre amb altres actors.
En aquestes reunions, el ministre i els cònsols exposen els beneficis ambientals, socials i econòmics que comporta la creació d’un nou parc natural, així com la compatibilitat del projecte amb els usos tradicionals del territori, com ara la ramaderia extensiva, l’agricultura, la caça i la pesca. Una protecció que també respectarà l’ordenament institucional del país i la garantia de les competències dels actors que hi participen.
Govern referma el compromís amb una política ambiental "ambiciosa"
El projecte permetrà superar la fita de protecció del 30% de territori que Andorra s’ha fixat per a l’any 2030, sumant-se a les figures de protecció ja existents com, per exemple, els parcs naturals del Comapedrosa i de la vall de Sorteny i el paisatge cultural de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Aquest objectiu és un dels punts més destacats del Marc global per a la biodiversitat post 2020, que gairebé 200 estats d’arreu del món han acordar en els últims anys en la Convenció sobre la diversitat biològica de les Nacions Unides.
Oportunitat
El ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia va destacar, entre altres coses, que “preservar el patrimoni natural no és només una responsabilitat institucional, sinó una oportunitat per reforçar la nostra identitat com a societat de muntanya i per garantir la sostenibilitat del nostre entorn per a les generacions futures”.
El Govern reivindica que amb aquesta acció referma el seu compromís amb una política ambiental “ambiciosa, consensuada i dotada de mitjans reals”. Les trobades permetran recollir aportacions, resoldre dubtes i avançar cap a la redacció de la llei de declaració del parc, tal com marca la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge. Així mateix, també es treballa de forma paral·lela amb la redacció dels plans de gestió que han de convertir aquest territori en un “autèntic espai natural protegit”