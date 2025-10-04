Encamp
Èxit de participació i ambient festiu a la CorreCanins 2025
La jornada ha reunit un centenar de participants, una cinquantena de parelles de corredors i gossos
La CorreCanins Encamp 2025 ha reunit un centenar de participants —una cinquantena de parelles de corredors i gossos— en una jornada esportiva i solidària pels carrers i entorns de la parròquia.
El conseller d’Esports, Nino Marot, ha destacat la bona acollida de l’esdeveniment i ha confirmat que “l’any vinent es repetirà la cita”.
En la cursa de 10 km, Àlex Saura i el Balto han estat els guanyadors masculins (51:58), i Marta Bosch amb la Rita, les vencedores femenines (1:10:04). En el recorregut de 3 km, han guanyat Benjamí Rascagnères i el Tobby (9:20), i Florencia Cortez amb el Bucky (9:21). També s’han premiat les categories U17 i U12.
La jornada ha inclòs un taller d’ensinistrament i agility i una exhibició canina de la policia. L’acte ha comptat amb el suport de diverses entitats i empreses col·laboradores.