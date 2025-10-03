Cultura
Tradició i modernitat per iniciar un Contradans que omplirà de dansa Ordino
El festival celebra la cinquena edició amb actuacions d'esbarts i companyies internacionals
La dansa serà la protagonista absoluta del cap de setmana a Ordino. Aquest divendres al vespre ha estat inaugurada la cinquena edició del Contradans amb diverses actuacions que ja han deixat entreveure la qualitat de la qual es podrà gaudir en el festival. Així, després de l'acte oficial d'inauguració s'ha pogut gaudir de l'actuació del grup de folklore Casa de Portugal, que han volgut fusionar 'herència i contemporaneïtat' en un espectacle que ha estat primícia. La vicepresidenta de l'associació Contradans, Marta Closa, ha destacat abans de l'actuació que aquesta col·laboració per a l'organització ha estat "molt important" perquè ha estat una peça creada per al festival. També s'hi ha referit la codirectora del Contradans, Sandra Tudó, que ha subratllat que el grup mantingui "la seva tradició, que això és molt important" però hagi acceptat el repte plantejat d'introduir la contemporaneïtat en aquesta actuació. A més, també ha subratllat la cercavila de gegants d'Andorra, Olivella i Canillo que també s'ha celebrat en aquest primer dia de Contradans.
Tudó ha valorat que es podrà gaudir "d'un ventall d'activitats al carrer molt xules" i ha destacat de manera especial dos escenaris pels quals passaran les diferents companyies: l'església i l'era Rossell. Al seu torn, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, que ha destacat el "carinyo i molt d'amor" amb què l'associació Contradans prepara aquesta cita i que fa que es mostrin espectacles "molt rics", s'ha mostrat satisfeta que la cita que es comparteix amb la Massana se celebri aquest any a Ordino.
El programa
Un dels plats forts d’aquesta cinquena edició serà la participació d'esbarts del país, a les 11 hores el diumenge. A més, el programa inclou un total de sis companyies artístiques. Així dissabte es pot veure l’espectacle ‘Basaide’ del col·lectiu artístic basc Bilaka Kolektiboa i l’espectacle de castanyoles amb llums del col·lectiu ‘Dark Castanets’; també dissabte hi haurà la preestrena de l’espectacle ‘Fars’ de l’Esbart Ciutat Comtal, que tindrà lloc a l’Era Rossell. Diumenge destaca, a banda del tast d'esbarts, '¡¡¡Ser e terra!!!', de Nova Galega de Danza.
Els fars d'Ordino
L’Esbart Ciutat Comtal preestrenarà a Ordino el seu nou espectacle 'Fars', una proposta que parteix de la dansa tradicional catalana per portar-la al llenguatge del segle XXI, hi haurà dos passis, a les 19.30 hores i a les 21 hores a l'Era Rossell. La directora artística, Teresa Agustí, ha explicat que la peça vol “plasmar el que simbolitzen els fars, com a estructures fermes, punts de guia i de referència, que ens sedueixen i ens orienten”. A partir de la imatge dels fars i del paisatge mediterrani, l’espectacle busca transmetre identitat i emoció, amb una posada en escena que combina dansa, música original, disseny de llums i vestuari. “Ens agradaria que captessin aquesta llum i aquesta essència, tot allò que ens identifica a nivell de l’esperit català”, ha remarcat.
La representació farà parada aquí a Andorra com a preestrena, abans de l’estrena absoluta a Manresa el 12 d’octubre. Segons Agustí, portar 'Fars' al Festival Contradans d’Ordino ha estat una il·lusió i també un repte perquè “l’espai no té les prestacions tècniques d’un teatre, però ens agrada adaptar-nos; cada lloc fa que l’espectacle sigui diferent”. A més, ha subratllat la importància de posar en valor la figura femenina com a referent de fermesa i llum al món mediterrani. “Esperem que aquesta petita llum que portem sigui molt brillant aquí a Ordino”, ha conclòs la directora.