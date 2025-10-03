ESCALDES-ENGORDANY
El comú impulsarà un consell de la gent gran per donar veu al col·lectiu
L’organisme, anàleg al model del consell d’infants, “no trigarà gaire” a posar-se en marxa, assegura la consellera Carriço
Escaldes-Engordany tindrà un consell de la gent gran. Ho va anunciar ahir en la inauguració de la 13a edició del Saló de la gent gran la consellera encarregada de les carteres d’Infància i Gent Gran del comú escaldenc, Maria Carriço. La mandatària va recalcar que fins ara no s’havia posat en marxa un projecte que, seguint el model del consell d’infants, també vol donar veu al col·lectiu dels padrins. “Estem molt motivats i convençuts que la gent gran ens pot ensenyar moltes coses. No sabem exactament com sortirà, però no trigarà gaire i segur que serà una sorpresa”, va apuntar Carriço.
Segons les previsions del comú escaldenc, es calcula que entre 600 i 700 persones, comptant-hi famílies i padrins, visitaran el saló en els dos dies d’actes al Prat del Roure. L’esdeveniment, que té com a objectiu reconèixer l’aportació i experiència dels padrins i funciona com un punt de trobada per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds, compta enguany amb una programació amb propostes que abracen àmbits com ara la salut, l’esport, la cultura, les relacions socials, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies, entre d’altres.
Expositors
De fet, hi ha una vintena d’expositors d’institucions i empreses del país que s’acompanyen d’una sèrie d’activitats complementàries, com ara actuacions musicals, espectacles de dansa i masterclass de ball, entre d’altres. “Això, per a ells, és una alegria pura, perquè hi ha molta preparació al darrere, i hi participen activament triant els estands i fent propostes com: ‘M’agradaria que vingués el Museu Thyssen’ o ‘voldria que vingués la perfumeria Júlia’. Com que els fem participar, això es converteix en una autèntica festa per a ells”, va comentar Carriço. “Avui és només una petita mostra del que fem tot l’any, perquè no podem estar parats i fins i tot tenim activitats pensades per a aquells amb menys mobilitat”, va afegir la consellera.
Carriço reivindica els serveis de la corporació per als padrins
Davant d’una pregunta de la premsa sobre aquelles persones que necessiten més atenció, Carriço va comentar que el comú arriba als domicilis, els porta el dinar a casa i “els cuida molt”. “Sobretot, el que fem és intentar que vinguin a la llar. Els que no tenen mobilitat, nosaltres els ajudem”, va assegurar. Amb esdeveniments com el Saló de la gent gran, la corporació “vol continuar impulsant la millora de la qualitat de vida de les persones grans i referma el seu compromís de defensar i garantir els seus drets, vetllant perquè gaudeixin d’un benestar integral i d’una vida activa i plena”, va remarcar el comú en un comunicat.
Andorra la Vella és l’única parròquia on hi ha un consell de la gent gran. L’organisme, en què poden participar els majors de 65 anys residents a la parròquia, recull les propostes dels i per als padrins en temes de competència comunal.