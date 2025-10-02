Joventut
Ordino i la Massana comencen la prova pilot per obrir els centres joves els dissabtes a la tarda
La iniciativa s'allargarà fins al desembre
Els comuns d’Ordino i la Massana posen en marxa aquest dissabte la prova pilot per obrir els centres joves de les Valls del Nord en horari de tarda els dissabtes. La iniciativa, sorgida durant la primera sessió del Consell dels Adolescents de les Valls del Nord celebrada el mes de maig, té com a objectiu afavorir la relació i convivència entre els joves de les dues parròquies.
L’arrencada del projecte tindrà lloc amb una jornada especial a les Fontetes per celebrar l’aniversari del Punt 400 de la Massana, amb activitats programades durant tot el dia. La següent obertura serà el dissabte 11 d’octubre al Punt Jove d’Ordino, i el dissabte següent, al de la Massana. Els centres obriran de les 16 a les 19 hores.
El calendari inclou també activitats alternatives, com la projecció d’una pel·lícula de terror prevista per al dissabte 8 de novembre a les Fontetes, una proposta també plantejada pels joves.
La prova pilot s’allargarà fins al desembre, moment en què es farà una valoració dels resultats per decidir si el projecte es manté.