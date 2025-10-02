ESCALDES-ENGORDANY
Homenatge als antics safareigs amb els murals del Projecte Caldes
Les obres formen part de les iniciatives per revitalitzar la zona històrica
Els dos nous murals que formaran part del Projecte Caldes són un homenatge als antics safareigs de final del segle XIX. L’artista a càrrec, Samantha Bosque, busca mostrar aquests espais com a llocs de socialització, conversa i reunió, que van ser elements molt vinculats al dia a dia de la parròquia i a la seva història.
A la façana de l’Arxiu Històric, on es projectarà el mural més gran, ja s’han instal·lat les bastides i es preveu que avui comencin els treballs de pintura. Per altra banda, l’altre mural s’ubicarà al mur del safareig que hi ha al costat de l’Espai Caldes. Es preveu que els treballs estiguin enllestits en un termini de dos mesos. Les dues peces il·lustren una fotografia històrica datada entre el 1886 i el 1889 que mostra un grup de dones rentant roba als safareigs naturals d’aigua termal al costat del riu.
Amb la instal·lació d’aquestes obres el comú d’Escaldes-Engordany vol recordar la importància del paper de les dones en la vida quotidiana i mostrar els safareigs més enllà de les seves funcions pràctiques, presentant-los com a espais importants del patrimoni immaterial de la parròquia. La incorporació d’aquests elements artístics s’engloba dins de les mesures del Projecte Caldes. Aquest projecte recentment inaugurat busca revitalitzar i transformar la zona històrica d’Escaldes-Engordany fent valdre el patrimoni cultural i termal. Tot això ho aconsegueix a través de la barreja d’obres artístiques, elements naturals i tecnologia, convidant tant turistes com locals a reviure la història de la parròquia i a gaudir d’un espai social construït en el bressol del primer turisme del país.