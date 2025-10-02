Activitats
Escaldes impulsarà un nou Consell de la gent gran per donar veu al col·lectiu
El 13è Saló de la gent gran ha arrencat avui amb la previsió que passin entre 600 i 700 persones
La consellera d'Infància i Gent Gran d'Escaldes-Engordany, Maria Carriço, ha anunciat aquest dijous, en el marc de la inauguració de la 13a edició del Saló de la Gent Gran, que la corporació està treballant en la creació del Consell de la Gent Gran: un projecte nou que fins ara no s’havia posat en marxa i que vol seguir la línia del Consell d’Infants per donar veu també al col·lectiu de les persones grans. "Estem molt motivats i convençuts que la gent gran ens pot ensenyar moltes coses. No sabem exactament com sortirà, però no trigarà gaire i segur que serà una sorpresa", ha assegurat Carriço, qui també ha comentat que, segons les previsions del comú, es calcula que entre 600 i 700 persones, entre famílies i padrins, visitaran el saló durant els dos dies que tindrà lloc l’esdeveniment al Prat del Roure.
El saló, que té com a objectiu reconèixer l'aportació i experiència dels padrins i funcionar com un punt de trobada per donar resposta a les seves necessitats i inquietuds, compta enguany amb una programació amb propostes que abracen àmbits com la salut, l’esport, la cultura, les relacions socials, el lleure, l’associacionisme i les noves tecnologies. De fet, hi ha una vintena d'expositors que es complementen amb una sèrie d’activitats com actuacions musicals, espectacles de dansa o masterclass de ball. "Això, per ells, és una alegria pura, perquè hi ha molta preparació al darrere, i hi participen activament triant els estands i fent propostes com: 'M’agradaria que vingués el Museu Thyssen' o 'la perfumeria Júlia'. Com que els fem participar, això es converteix en una autèntica festa per a ells", ha comentat Carriço. "Avui és només una petita mostra del que fem tot l’any, perquè no podem estar parats i fins i tot tenim activitats pensades per a aquells amb menys mobilitat", ha afegit.
Carriço, respecte a les persones que necessiten més atenció, ha comentat que el comú arriba als domicilis, els porta els dinars a casa i els cuida molt. "Sobretot, el que fem és intentar que vinguin a la llar. Els que no tenen mobilitat, nosaltres els ajudem", ha assegurat.