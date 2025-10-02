Oci
Encamp i el Pas de la Casa obren el 8 d’octubre les inscripcions per a les activitats de Tots Sants
Les propostes lúdiques tindran lloc del 27 al 31 d’octubre
El Llaç d’Animació i l’Àrea de Jovent d’Encamp i del Pas de la Casa han presentat la programació especial per a les vacances de Tots Sants, que tindrà lloc del 27 al 31 d’octubre. Les inscripcions s’obriran el 8 d’octubre a partir de les 10 h a través del web www.comuencamp.ad i també a les recepcions del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i del Centre Esportiu del Pas de la Casa. Les places per a totes les activitats són limitades.
Les activitats estan orientades a infants i joves i combinaran joc, creativitat i tradició amb l’objectiu de viure "una experiència diferent i educativa en un ambient de misteri", segons ha explicat la corporació. El servei del Llaç d’Animació s’oferirà a Encamp de 8 hores a 20 hores i al Pas de la Casa de 8:30 a 20 hores. El cost de la inscripció és de 88,90 euros, amb descomptes del 10% per als posseïdors del Carnet Jove, Carnet Piolet o usuaris dels serveis, i del 20% per al segon germà.
Els joves d’entre 6 i 11 anys participaran en una estada a l’alberg de la Baronia. La recepció dels participants es farà el 27 d’octubre de 8 a 10 h al Parc de l’Ossa i la tornada està prevista pel 31 a les 16:30 h al mateix punt. El preu és el mateix que el del Llaç d’Animació, amb els mateixos descomptes aplicables.