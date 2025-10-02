SANT JULIÀ DE LÒRIA
La Cullera de la Llar de Lòria es posarà en marxa abans del final de l’any
Ple aclaparador d’assistència ahir a totes les activitats del 13è Saló de la gent gran de Sant Julià de Lòria. La consellera de Social, Eva Ramos, va destacar l’èxit de les activitats programades i va avançar un nou projecte pensat per a la població sènior, tot apuntat el fet que el punt àlgid va ser ahir amb la celebració del desè aniversari de la Llar de Lòria a l’edifici Glòria, que va aplegar unes 70 persones.
Ramos va anunciar la nova cuina de la Llar de Lòria, la Cullera de la Llar, “un projecte que tenim a punt d’encetar”. “Ens faltaria el cuiner o cuinera”, va lamentar, tot i que espera que es posi en marxa “abans de final d’any”. “Es podrà demanar un abonament setmanal o diari, juntament amb una dietista. S’han programat els menús amb certa tria. Sempre hem demanat dietes de cullera, com agrada als avis”, va detallar.