SANT JULIÀ DE LÒRIA

La Cullera de la Llar de Lòria es posarà en marxa abans del final de l’any

Ramos conversant amb padrins en el dinar.

Ple aclaparador d’assistència ahir a totes les activitats del 13è Saló de la gent gran de Sant Julià de Lòria. La consellera de Social, Eva Ramos, va destacar l’èxit de les activitats programades i va avançar un nou projecte pensat per a la població sènior, tot apuntat el fet que el punt àlgid va ser ahir amb la celebració del desè aniversari de la Llar de Lòria a l’edifici Glòria, que va aplegar unes 70 persones.

Ramos va anunciar la nova cuina de la Llar de Lòria, la Cullera de la Llar, “un projecte que tenim a punt d’encetar”. “Ens faltaria el cuiner o cuinera”, va lamentar, tot i que espera que es posi en marxa “abans de final d’any”. “Es podrà demanar un abonament setmanal o diari, juntament amb una dietista. S’han programat els menús amb certa tria. Sempre hem demanat dietes de cullera, com agrada als avis”, va detallar.

