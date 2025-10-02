ORDINO
El comú reprèn les reunions veïnals per explicar els projectes
El comú d’Ordino preveu un calendari de reunions veïnals al llarg de l’octubre per presentar els projectes previstos i escoltar les propostes dels ciutadans. Les trobades es faran en diversos espais del poble entre el 13 i el 21 d’octubre.
Dilluns 13 i dimarts 14 les reunions se celebraran a la casa pairal a les 20 hores. Dilluns s’adreça als veïns de la Clota Verda, carrer Plana dels Camps, avinguda Pont d’Ordino, carrer de l’Anglada, carrer del Condalet, i els edificis Ral, Prat de Vilella i El Niu. Dimarts als veïns del carrer Major, el nucli antic, carrer del Turer, avinguda de les Moles, Segudet, carrer el Puiet, carrer Manual Digest, carrer Carrera Nova, la Pleta, la Gonarda, Balcó d’Ordino i Prat Gran. Dilluns 20 a les 19 hores als Apartaments La Neu, a Llorts, els veïns de Llorts, les Salines i el Serrat. Dimarts 21 a la sala del quart de la Cortinada, amb veïns de Sornàs, Ansalonga, la Cortinada i Arans.