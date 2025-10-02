Activitats
El centre històric d'Andorra la Vella acollirà espectacles i tallers de màgia
La tercera edició del Màgic Històric se celebrarà del 9 a l’11 d’octubre
El Centre Històric d'Andorra la Vella acollirà espectacles de màgia del 9 a l’11 d’octubre amb la tercera edició del Màgic Històric, un esdeveniment organitzat pel comú amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants del Centre Històric. L’objectiu principal és dinamitzar la zona i integrar-hi els establiments comercials i de restauració.
La programació inclourà animacions, tallers i espectacles per a tots els públics. Les propostes inclouen el joc de pistes Atrapa la màgia, que enguany comptarà amb la participació del mag Joudini-Tortellini i el seu aprenent, Ramonet Barretfield, amb la col·laboració del públic per trobar objectes màgics amagats pels carrers.
Les activitats programades també comptaran amb les sessions de Màgia de prop i la Gala de màgia, que se celebrarà divendres i dissabte, 10 i 11 d’octubre, a les 20 h al Teatre Comunal. Les entrades es poden reservar al Punt d’Informació Turística del carrer de la Vall, de dimarts a dissabte, entre les 10.30 h i les 18 h. El Màgic Històric també inclourà tallers de màgia, un mercat, activitats de pintacares i globoflèxia, pensades especialment per al públic infantil.