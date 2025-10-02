Sant Julià de Lòria
La Biblioteca Comunal Universitària recupera el club de lectura
Les sessions estaran conduïdes per l'escriptor David Gálvez
La Biblioteca Comunal Universitària reprèn el club de lectura, una activitat que ja es va celebrar entre el 2005 i el 2017 amb trobades mensuals i la participació d’autors com Ester Fenoll, Albert Salvadó, Albert Villaró o Joan Peruga. En aquesta nova etapa, les sessions estaran conduïdes per l’escriptor David Gálvez, seguint el model d’altres clubs del país on la figura d’un autor és clau per dinamitzar el debat.
Les trobades es faran a la biblioteca els dies 3 de novembre, 1 de desembre, 12 de gener, 2 de febrer, 2 de març, 13 d’abril, 4 de maig i 1 de juny, totes a les 19.30 hores. Amb aquesta recuperació, l’equipament vol oferir un espai de diàleg literari i foment de la lectura, sumant-se a l’activitat d’altres clubs consolidats com el de les Valls del Nord, el de clàssics, el musical o el de Canillo.