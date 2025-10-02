Campanya solidària

Andorra la Vella recull més de 80 motxilles per als infants de Kènia

El material serà lliurat a l’ONG Kings and Queens of Kibera al novembre

Campanya solidària per recollir motxilles

Redacció

Andorra la Vella ha tancat una campanya solidària destinada a recollir motxilles en bon estat per als infants i joves de Kibera, un dels suburbis més grans de Kènia. La iniciativa ha estat impulsada pel comú i l’associació KARABAN, i ha reunit més de 80 bosses que es lliuraran el proper novembre a l’ONG Kings and Queens of Kibera, amb seu a Nairobi.

Els punts de recollida es van habilitar al Centre Esportiu dels Serradells, al Centre Cultural La Llacuna, al Rusc i a la seu del Departament de Gestió del Talent i de Persones. La consellera d'aquesta àrea, Eva Tadeo, ha explicat que l’objectiu era situar-los en espais accessibles “per facilitar la participació dels treballadors en la iniciativa solidària”. 

Les motxilles es destinaran a nens i joves que viuen en un entorn on l’accés a una educació digna és molt limitat, segons un comunicat de la corporació. “La resposta dels treballadors ha estat molt positiva i això posa de manifest el compromís solidari del comú”, ha assenyalat Tadeo, que ha valorat l’aportació com “un petit granet de sorra per millorar la vida dels infants de Kibera”.

