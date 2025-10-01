LA MASSANA

S’estrena un passaport gastronòmic digital per a les Jornades de cuina de tardor

Un dels plats de tardor de les jornades.

Divuit restaurants participen en les Jornades de cuina de tardor de la Massana Fogons. Com a novetat, en aquesta edició es posa en marxa el passaport gastronòmic digital a través de l’app La Massana +. “La nova aplicació ens obre moltes possibilitats, ja que a més de gestionar incidències i millorar la comunicació, podem llançar promocions, concursos o altres accions de promoció comercial per posar en valor els nostres establiments”, explica la consellera de Dinamització Comercial, Bet Rossell. Per activar el passaport, només cal activar l’app i escanejar el codi del segell a tres restaurants participants en les jornades. Després cal presentar-lo a l’oficina de Turisme de la Massana per obtenir el premi: una observació astronòmica guiada acompanyada d’un tast gastronòmic. El premi uneix dos dels pilars turístics de la parròquia: l’astroturisme i la cuina.

