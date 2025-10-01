Societat
200 persones participen en les activitats del 13è saló de la gent gran de Sant Julià
'La Cullera de la Llar' serà la nova cuina de la Llar de Lòria
Ple aclaparador d'assistència a totes les activitats del 13è saló de la gent gran, celebrat l'1 i 2 d'octubre al comú de Sant Julià de Lòria, amb 200 participants. La consellera de Social, Eva Ramos, ha destacat l’èxit de les activitats programades i ha avançat un nou projecte pensat per a la població sènior, tot apuntat al fet que el punt àlgid d'acció ha estat aquest dimecres amb la celebració del desè aniversari de la Llar de Lòria a l’edifici Glòria, que ha aplegat unes 70 persones, inclòs el cònsol major, Cerni Cairat. Segons la consellera, Sant Julià és l'única parròquia que n'ha celebrat la cita.
Els tallers organitzats han tingut una acollida extraordinària. "Tots els tallers que hem fet hem tingut ple absolut. Fins i tot, hem hagut de fer una altra tongada pel taller del pa, perquè s'ha emplenat de seguida, així com el taller del sòl pelvià o les sessions de cinema", ha destacat la consellera.
Ramos ha posat èmfasi en la petanca intergeneracional. "L'activitat ara que esperem tenir gent també és la petanca intergeneracional, que hi venguin avis amb nens, gent gran amb nens, perquè és una activitat que és molt interessant, s'ha fet altres vegades, però no l'hem emmarcat mai dins de la setmana de la gent gran", ha apuntat Ramos.
'La Cullera', nova cuina per la Llar
Ramos ha anunciat la nova cuina de la Llar de Lòria, la 'Cullera de la Llar', "un projecte que tenim a punt d'encetar". "Ens faltaria el cuiner o cuinera", ha lamentat, tot i que esperen posar-la en marxa "abans de final d'any". "Es podrà demanar un abonament setmanal o diari, juntament amb una dietista. S'han programat els menús amb una certa tria. Sempre hem demanat que fos unes dietes de cullera, com els avis els agrada", ha detallat la consellera.