Participació ciutadana
Ordino repren les reunions veïnals per tractar els projectes de la corporació
El comú vol escoltar les inquietuds de la ciutadania
El comú d’Ordino ha previst un calendari de reunions veïnals al llarg del mes d’octubre amb l’objectiu de presentar els projectes previstos per a la parròquia i, alhora, escoltar de primera mà les necessitats i propostes dels ciutadans. Les trobades, que s’han organitzat per zones geogràfiques, tindran lloc entre el 13 i el 21 d’octubre en diversos espais del poble.
Les sessions començaran el dilluns 13 d’octubre a les 20 hores a la Casa Pairal, adreçada als veïns de Clota Verda, Carrer Plana dels Camps, Avinguda Pont d’Ordino, Carrer de l’Anglada, Carrer del Condalet, i els edificis Ral, Prat de Vilella i El Niu.
La següent trobada serà dimarts 14 d’octubre, també a les 20 hores i a la Casa Pairal, i s’adreça als residents del Carrer Major, el Nucli antic, Carrer del Turer, Avinguda de les Moles, Segudet, Carrer el Puiet, Carrer Manual Digest, Carrer Carrera Nova, la Pleta, la Gonarda, Balcó d’Ordino i Prat Gran.
La reunió del dilluns 20 d’octubre a les 19 hores es farà als Apartaments La Neu, a Llorts, i hi estan convocats els veïns de Llorts, Les Salines i El Serrat.
El dimarts 21 d’octubre a les 19 hores, la trobada tindrà lloc a la Sala del Quart de La Cortinada i s’hi adreçaran els residents de Sornàs, Ansalonga, La Cortinada i Arans.