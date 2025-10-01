Andorra la Vella
L'antiga residència Jaume I es convertirà en habitatge assequible per a gent gran
L'edifici disposarà de 18 pisos
L'edifici situat al número 24 de l'avinguda Santa Coloma d'Andorra la Vella –l'antiga residència de l'hotel Jaume I– es transformarà en un edifici de pisos de lloguer a preu assequible per a gent gran gràcies al projecte Reviu. En el proper consell de comú la corporació signarà un conveni amb la propietat per la cessió de l'immoble, on s'habilitaran 18 pisos, nou d'una habitació i nou estudis. La previsió és que les obres de reforma s'allarguin 14 mesos costin uns dos milions d'euros. El comú subvencionarà el 30% de la inversió. L'import restant també l'assumirà inicialment la corporació, però la propietat l'haurà de retornar sense interessos de manera progressiva. El període de cessió és de 30 anys.