INTERPARROQUIAL
El cens electoral experimenta un increment del 4,2% en dos anys
S’han guanyat 1.264 electors des de les darreres comunals i 31.665 residents tenen dret a vot
Entre les últimes eleccions comunals, celebrades el desembre del 2023, i el setembre d’aquest any, el cens electoral ha experimentat un increment global del 4,2% en totes les parròquies. Segons les dades publicades ahir pels comuns, la parròquia amb el creixement percentual més alt és Canillo, que ha registrat un augment del 6,4%, dos punts per sobre de la mitjana nacional. En xifres absolutes, fa un any i deu mesos 1.220 persones podien votar a Canillo, mentre que ara hi tenen dret 1.298. Les dades evidencien una tendència positiva en la incorporació de nous ciutadans al cens.
En total, el cens electoral dels comuns ha sumat 1.264 nous electors. El desembre del 2023 n’hi havia 30.401 i ara, 31.665. L’increment és més pronunciat en les parròquies altes. Canillo és seguida de prop per la Massana, amb un increment del 5,8% (de 3.552 a 3.758 electors), i Encamp, en què el cens electoral ha augmentat el 5,3%, i en xifres absolutes ha passat de 4.440 a 4.674 electors.
A Ordino, el cens ha crescut el 4,2%, mentre que Sant Julià de Lòria ha experimentat un increment del 3,6%. Les parròquies d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany presenten increments similars, del 3,4%, amb 300 i 201 nous electors, respectivament.
L’augment s’ha observat en totes les set parròquies del país, fet que mostra un dinamisme demogràfic homogeni i estable. El creixement continuat del cens electoral és un indicador rellevant per a les autoritats i els actors polítics, ja que pot influir en la planificació i execució dels processos electorals futurs, així com en la representativitat dels diferents territoris. L’increment es pot explicar per l’accés a la nacionalitat o a la majoria d’edat d’andorrans.
Actualització
El cens electoral s’actualitza de manera periòdica i, de forma provisional, les llistes es pengen a les pantalles informatives situades a l’exterior dels comuns cada sis mesos. Concretament, es publiquen el 30 de març i el 30 de setembre. Per tant, ja es pot consultar el nou cens electoral de les set parròquies. Les corporacions comunals recomanen a la ciutadania verificar-ne la informació establerta.
El pes dels electors sobre la població total s’ha mantingut pràcticament estable. El percentatge d’electors sobre el total d’habitants ha passat del 35,7% al 35,8% i representen poc més d’un terç de la gent resident al país. Del desembre del 2023 al setembre del 2025 la població va augmentar en 3.305 persones (de 85.101 a 88.406 habitants).
