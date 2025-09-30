LA MASSANA
Torna la Pitavola, amb 31 parades d’artesania
El poble d’Arinsal acollirà la cinquena edició de la Pitavola, el mercat de muntanya dels Pirineus, el 4 i 5 d’octubre vinent. El mercat comptarà amb 31 parades d’artesania, 17 de les quals són d’Andorra i la resta de diversos punts dels Pirineus, incloent-hi el parc natural regional de l’Arieja i el parc natural de l’Alt Pirineu. Un dels objectius fonamentals de la fira és reforçar els llaços dins del parc natural de les Tres Nacions.
El mercat se celebrarà al cap de setmana
Entre les novetats d’aquest any destaca la sortida guiada pel camí de les Carboneres, on els participants podran conèixer aquest antic ofici gràcies a una nova carbonera interpretativa instal·lada en el recorregut. La micologia també hi tindrà un paper rellevant, amb una sortida especialitzada i una exposició permanent sobre el món dels bolets.