Andorra la Vella
Nou corredor verd a Prada Motxilla amb carril bici i zones enjardinades
El projecte compta amb un pressupost de 177.650 euros i connectarà el carrer amb el passeig del riu
El Comú d’Andorra la Vella ha presentat avui el projecte de transformació del carrer Prada Motxilla, a l’entorn del Lycée. L’objectiu és convertir-lo en un corredor verd que prioritzi "la seguretat i el confort dels vianants", segons informa la corporació en un comunicat. La iniciativa inclou un nou carril bici, zones enjardinades i la renovació de la voravia per reforçar la connexió amb el passeig del riu i les àrees de lleure. El concurs nacional per adjudicar les obres es publicarà demà al BOPA i obrirà un termini de 30 dies perquè les empreses presentin les seves ofertes.
El conseller de Serveis Públics i de Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, ha remarcat que es tracta “d’una inversió pensada per avui i per a demà”, amb la voluntat de generar un refugi climàtic al cor de la parròquia i afrontar els reptes ambientals i de mobilitat del futur.
El projecte tindrà un pressupost estimatiu de 177.650 euros i preveu un carril bici d’1,20 metres d’amplada pintat sobre el paviment existent, amb nova senyalització per garantir la seguretat dels usuaris. A més, s’incorporaran parterres amb espècies autòctones i caducifòlies com bedolls, roures vermells i freixes que aportaran ombra a l’estiu i llum a l’hivern.