ESCALDES-ENGORDANY
La minoria demana un estudi d’impacte sobre el projecte Caldes
El grup de l’oposició vol saber quines conseqüències han tingut les inversions en el comerç i la vida dels residents
El grup de la minoria al comú va demanar ahir a la tarda a la majoria que encarregui un estudi d’impacte del projecte Caldes. Segons va explicar el conseller Gabriel Guerrero en la roda de premsa posterior a la sessió de consell, l’estudi hauria d’analitzar quines conseqüències ha tingut el projecte en sectors econòmics com el petit comerç, l’hoteleria i la restauració, així com en l’obertura de nous locals i en la vida quotidiana dels veïns del barri.
La minoria considera que els cinc milions que va costar la instal·lació artística i la remodelació de tot el seu entorn “és una despesa molt elevada, extremament alta”. Per la seva part, la cònsol major, Rosa Gili, no va descartar instal·lar un comptador a l’entrada del passeig del riu pel pont d’Engordany o fer una enquesta entre els comerciants, però alhora va defensar la inversió mostrant un conjunt de fotografies de com era abans la zona i com és ara. “Els comerciants amb qui hem parlat ens han dit que ara hi passeja més gent”, va afegir la mandatària.
En aquest sentit, el cònsol menor, Quim Dolsa, va remarcar en la roda de premsa posterior al consell que la placeta del Madriu i el passeig del riu “no tenien cap valor” abans que s’hi fessin obres, ja que estaven “vells i deixats”, i va apuntar que ja hi ha “alguns propietaris” de barri que s’han animat a fer reformes en els seus locals arran de la millora que ha comportat el projecte Caldes.
D’altra banda, en la sessió Gili va explicar que les oficines de la vall del Madriu-Perafita-Claror, situades actualment a la plaça Lídia Armengol d’Andorra la Vella, es traslladaran demà a Escaldes. L’atenció als visitants es farà a la planta baixa de la borda Gabriel, des d’on surt un dels camins que porta a la vall, mentre que els despatxos administratius s’instal·laran a l’edifici administratiu del comú.
Un altre punt tractat va ser l’entrega dels locals de la planta baixa de l’edifici plurifamiliar de l’avinguda del Fener per part de la Constructora d’Obres Públiques, en què s’instal·laran dependències comunals. El lliurament es fa amb motiu del pagament en espècies de l’impost de construcció i de la cessió econòmica obligatòria per la construcció d’un immoble en la mateixa ubicació. A la sessió va aprovar-se un suplement de crèdit de 53.127,54 euros per fer front al pagament de l’IGI.
La sessió també va servir per adjudicar la fase 2 de les obres de construcció dels pisos a preu assequible de l’avinguda del Pessebre per 1,4 milions d’euros, corresponents a l’aparcament i la plaça.